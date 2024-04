Gyereket vár a Next Top Model Hungary szereplője - kép

A TV2 legújabb nagysikerű realityjének zsűritagja, Axente Vanessa mindig óvta magánéletét, annak ellenére, hogy nemzetközileg is elismert szupermodell, szinte semmit nem lehet tudni róla. A magyar születésű modell már tinédzserkora óta sikeres a szakmájában, most a Next Top Model Hungaryben tűnik fel, ahol szigorú szakmai szempontok alapján igyekszik társaival kiválasztani a legalkalmasabb lányt.

A modell nemrég az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, miszerint gyereket vár.