Gyönyörű menyasszony volt Lékai-Kiss Ramóna - fotók

"Egy lány életében ideális esetben ennek egyszer jön el a napja és ez a tündérmese már az én életemben is megtörtént. A színészetben az is csodálatos, hogy egy szerepnek köszönhetően bármikor lehetek újra menyasszony. Ezen a forgatási napon a sminkesek-fodrászok is különösen kitettek magukért, és a fiúk, Jaskó Bálint és Kamarás Iván is hercegnőként bántak velem" – árulta el a színésznő.

Trixi boldogsága azonban kérészéletű, hiszen Raja körül szorul a hurok, gyilkossággal vádolják, az pedig hamar kiderül, hogy az esküvő is csak színjáték volt… A Hazatalálsz nézői tehát még rengeteg izgalmas csavarra, nemvárt fordulatra számíthatnak a következő epizódokban.

A sorozat hétköznap esténként 21:20-tól látható a TV2 műsorán.