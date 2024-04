Harry herceg szüzességéről beszélt Elizabeth Hurley

Liz Hurley neve gyakran szóba került korábban, sokan úgy gondolták, hogy valójában ő volt az "idősebb nő", aki elvette az akkor ifjú, most 39 éves Harry szüzességét. Most ez a téma szóba került a Watch What Happens Live With Andy Cohen című műsorban. Az 58 éves színésznő tagadta, hogy bármi köze lett volna hozzá. "Ez abszurd, teljesen nevetséges" - jegyezte meg.

A színésznő amúgy a mai napig remek formában van, ezt előszerettetel meg is mutatja a közösségi oldalain - nemrég az ágyban fekve, hatalmas terpeszben pózolt a kamerának.