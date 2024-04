Hatalmas bejelentéseket tettek a Sziget 2024-es programjairól

Mint írtuk, a fesztivál első napján, augusztus 7-én a Sziget Nagyszínpadára érkezik a BRIT Awardson idén „Global Icon” különdíjjal elismert, illetve tavaly év végi, legújabb lemezének egyik daláért Grammy-díjjal is jutalmazott popsztár, Kylie Minogue.

Több világsztár érkezik idén is

Csiszár Virág, a Sziget booking managere az esemény sajtótájékoztatóján sorra vette a Nagyszínpad, a Revolut Színpad, a Bolt Party Aréna és a Colosseum neveit is. „A Nagyszínpad headliner felhozatalában tehát ott lesz az első napon az új lemezével érkező szupersztár, Kylie Minogue, majd generációjának egyik legsokoldalúbb előadója, Halsey, az Oasis első lemezanyagával érkező Liam Gallagher, a hatalmas show-jairól ismert szupersztár DJ, Martin Garrix , a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith, valamint a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again...” – mesélte a booking manager.

A Nagyszínpad korábbi sávjában olyan nevek sorakoznak, mint a brit hip-hop kulcsfigurája, Stormzy, a minden idők egyik legsikeresebb fiúbandájából ismert Louis Tomlinson, a 21. század egyik legkiemelkedőbb pop’n’soul énekesnője, Janelle Monáe, a szcéna egyik legkeresettebb tehetsége, Fisher, valamint az elektronikus zenei Grammy-rekorder, Skrillex . A délutáni sávokban pedig - mások mellett - már biztos, hogy jön a Szigetre Tom Odell, Joker Out, Yves Tumor, Becky Hill vagy Raye.

Virág kiemelte: „Idén is egyedi produkciókkal várunk hazai előadókat is. Friss hír, hogy Beton.Hofi ott lesz majd a Nagyszínpadon, mint ahogy érkezik a Margaret Island is. Az pedig már ismert tény, hogy hosszú évek után újra lesz hazai koncert a Nagyszínpad kiemelt sorában: Azahriah csütörtökön Halsey előtt lép majd színpadra. Az alternatív zenei irányzatokat tömörítő Revolut Színpad (korábban FreeDome) nagysátrának programjából is kaptunk ízelítőt. Itt lép fel – az összesen 36 előadó közt – a Big Thief, Fontaines D.C., Marc Rebillet, a L'Imperatrice, Aurora, MØ, a Crystal Fighters, Barry Can’t Swim és a zárónapon Four Tet.

A zárónap azért ígérkezik sokat sejtetőnek, mert aznap a Nagyszínpadon lép fel Skrillex, utána pedig Fred again.., majd a Revolut Színpadon kezd Four Tet, ők hárman tavaly a Coachella zárónapján varázsolták el a közönséget egy közös fellépéssel, és egybehangzó akaratuk volt, hogy a Szigeten ugyanarra napra hívjuk meg mindhármukat

– tette hozzá Virág.

A Bolt Paty Aréna az elektronikus zenét kedvelők Mekkája

A Bolt Paty Arénában naponta a világ legismertebb party brand-jei adják egymásnak a terepet. Érkezik az őrületes performanszairól ismert elrow, a keményebb stílusokat képviselő Q-Dance, a világ legnagyobb techno rendezvényét is jegyző Awakenings, a Martin Garrix nevével fémjelzett STMPD vagy az „Univerzum legnagyobb drum&bass és dubstep partija”, a Rampage. Utóbbi a hazai Next Level csapatával kollaborál majd és a hazai frontot erősíti majd a Be Massive csapata is. Csiszár Virág kiemelte: szombaton, az STMPD napján a Nagyszínpadon lép fel Martin Garrix, nem lenne meglepetés, ha a holland világsztár aznap a Bolt Arénában is felbukkanna.”