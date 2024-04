Hatalmas dráma: súlyos döntést hozott a TV2 sztárja - videó

A nézők már számtalan drámának lehettek a szemtanúi, azonban ezzel együtt a feszültség is nő a Next Top Model Hungary műsorában.

A lányok között többször is vita alakult ki, ami nem meglepő, hiszen 16-an élnek összezárva, és mindenki bizonyítani szeretné, hogy ő a legjobb.

A vasárnapi adásban Jávori Lili hatalmas előnyhöz jut: az általa kiválasztott lányt tudja hátráltatni, amivel ki is ejtheti a versenytársát.

"Az alap gondolatom az előnnyel kapcsolatosan az volt, hogy az erős embereket hiába fogom nehezíteni, ők túllépnek rajta, mintha csak elnyomnának egy bogarat, viszont akik gyengébbek, akik hullámvölgyben vannak, akik nem stabilak, ő rajtuk ki foghat egy nehezítés" - részletezte tervét a fiatal lány.

Azt azonban, hogy Jávori Lili kinek adta a nehezítést, a Next Top Model Hungary vasárnap esti adásában lehet majd megtudni.

Megy a cicaharc

A műsor egyik legmegosztóbb szereplője Papp Gabi, akiről vetélytársa, Baranyi Panna egyáltalán nincs jó véleménnyel.

"Korábban arról beszélt nekünk, hogy milyen egy profi modell, hogy mindent tűr és alázatos, most viszont mintha ő lenne a leginkább hajlamos hisztizni minden apróságon.

Sajnos a jelenléte negatív hatással volt a csapat hangulatára, és miatta két táborra szakadt a mezőny.

Furcsa egyébként, hogy ő 34 évesen a 19 évesekkel veszekszik…

Mint ahogy az is érdekes, hogy azzal a Cintiával lett végül jóban, akit korábban porig alázott! Ami igazán felháborított, az az volt, hogy még a barátnőm, Vidéki Vivi ellen is fordult, és mindenféle áskálódást kezdett ellene - feladatomnak éreztem bevédeni őt, és szembe menni a hazugságokkal" - vallotta be a modell.

A tét hatalmas

A Next Top Model Hungary győztese elnyeri a Magyarország Következő Top Modelje címet, vele együtt 10 millió forintot, valamint két évre szóló exkluzív modell szerződéssel lesz gazdagabb Magyarország egyik legnevesebb modellügynöksége, az Icon Model Management jóvoltából, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta.