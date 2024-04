Hatalmas fogyásáról beszélt Király Viktor

Király Viktor márciusban jelentkezett a közösségi oldalán, ahol boldogan és viccelődve mondta: Végre vágósúly alatt vagyok! Elárulta, hogy már száz kiló fölött járt, amikor úgy döntött, hogy ideje változtatni, de felesége is sokat segít abban, hogy elérje céljait. A zenész most úgy döntött, hogy ő is szeretne segíteni azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek, így elárulta, hogyan sikerült ilyen gyorsan lefogynia, ugyanis már 16 kilónál tart.

Ma este 18 órakor a YouTube-csatornámon az új videó, ahol elmesélem, hogyan sikerült 16 kilogrammot fogynom! Sokan kérdeztétek már tőlem, hogyan értem el ezt a célt, és most itt az ideje, hogy megosszam Veletek a titkaimat.

A videóban el fogom árulni, hogy: Milyen étrendet követtem? Milyen edzéseket végeztem? Hogyan motiváltam magam a fogyás során?Mit tanultam a fogyókúra alatt? Biztos vagyok benne, hogy a videóban sok hasznos tippet találtok majd, amik segíthetnek Nektek is elérni a fogyási célotokat" - írta a bejegyzésében Király Viktor, aki egy összefoglaló videóban fog még több részletet elárulni a sikeréről.