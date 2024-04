Kiderült, milyen lagzit tervez a Házasság első látásra együtt maradt párja

Nemrég véget ért a TV2-n a Házasság első látásra című reality, amelyben a szereplőknek vakházasság, nászút és többhetes együttélés után kellett dönteniük arról, hogy folytatják-e a párjukkal – akit eredetileg pszichológus szakértők választottak ki melléjük.

A hat párból három a szakítás mellett döntött, kettő pedig úgy határozott, hogy a házasságuknak véget vetnek, de továbbra is egy pár maradnak. Így Gyöngyi és Csabi voltak az egyetlenek, akik a házasságot is folytatni akarták, bennük volt a legkevesebb kétely.

Bár a műsor a képernyőn csak most ért véget, a forgatás valójában már hónapokkal ezelőtt lezajlott, a párok végső döntése óta is eltelt ennyi idő – hogy Gyöngyi és Csabi a mai napig együtt vannak, az is csak a Tények Plusz hétfői adásából derült ki.

Gyöngyi és Csabi: hol tartanak most?

A páros azóta a Hot! magazinnak is nyilatkozott, ott is elmondták, hogy jelenleg kétlaki életet élnek: Csabi Budapesten, Gyöngyi pedig Vácon lakik, de így is sűrűn látják egymást. "A műsorban mindent hirtelen kellett csinálni: esküvő, fotózás, nászút…

Most nem erőltetjük. Vannak közös hullámok, és megvan közöttünk az összhang, ez a legfontosabb"

– magyarázta Csabi. "Most mindketten a munkánkra koncentrálunk, de itt vagyunk egymásnak" – tette hozzá Gyöngyi.

Gyöngyi egyik romantikus posztja az Instagramról:

"A forgatás feszített tempóban zajlott, így érzékenyebbek is voltunk, de legalább emiatt időben felszínre jöttek olyan problémák, amik más helyzetben talán később mutatkoztak volna meg. És ott voltak a szakértők is, tudtuk gyorsan kezelni ezeket a helyzeteket" – idézte fel Gyöngyi a problémáikat is, amiről Csabi is elmondta a gondolatait.

Mai fejjel jobban odafigyelnék Gyöngyire, az érzéseire, higgadtabban kezelném a helyzeteket.

Miután a szüleimmel kiköltöztünk Amerikába, nekik ott nehéz volt az élet, és ez rajtunk, gyerekeken csapódott le. Akkor én megfogadtam, hogy soha nem viselkedem durván. De az előző kapcsolatom tapasztalatait is felhasználtam, bár a feleségem néha »nyomogatta a gombjaimat«" – nyilatkozta.

A végeredmény azonban egyértelműen pozitív: "Az életem hatalmas pozitív változáson ment át, és ezt csakis a kísérletnek köszönhetem: a felkészülésnek, a műsornak és persze annak, hogy megismerhettem Gyöngyit" – összegezte Csabi. Gyöngyi közben felemlegette neki, hogy egy nagy lagzit is ígért, ez azonban még várat magára.