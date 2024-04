Házasság első látásra: Petra és Andris megdöbbentő titkokat árult el a házasságukról - videó

A TV2 Házasság első látásra két legmegosztóbb szereplőjének a kapcsolata elég hullámzó, amit már a nézők is megfigyelhettek. A férfi már az első adásban kijelentette, hogy Petra nem tetszik neki mint nő, többször is megalázta őt, flörtölt más nőkkel, ráadásul nemrég az ara legjobb barátjával is durván összeveszett.

Ennek ellenére ők a legnépszerűbbek, a minap pedig egy kérdezz-felelek videóban meséltek néhány, soha nem hallott titok a házasságukról.