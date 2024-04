Hihetetlen dolgot mesélt a Next Top Model Hungary két sztárja - videó

A nézők már számtalan drámának lehettek a szemtanúi a TV2 Next Top Model Hungary műsorában, azonban ezzel együtt a feszültség is nő. A lányok között többször is vita alakult ki, ami nem meglepő, hiszen 16-an élnek összezárva, és mindenki bizonyítani szeretné, hogy a ő a legjobb.

Baranyi Panna nemrég elárulta, hogy Papp Gabiról egyáltalán nincs jó véleménnyel. Szerinte a jelenléte negatív hatással volt a csapat hangulatára, és miatta két táborra szakadt a mezőny. Nem csak az állandó konfliktusok, de az összezárás is megviselte őt.