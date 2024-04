Így fogadták be Tóth Gabit új barátja szülei

Máté szülei, Anikó és Imre is néptáncosok, akik táncok gyűjtésével is foglalkoznak és megannyi dolgot tesznek a népi kultúráért. Megalapították a Jászság Népi Együttest és a Csángó Fesztivált, most pedig először beszéltek arról, hogy fogadták az előadót, amikor a fiuk bemutatta.

"Emlékszem, amikor Máté hazajött Erdélyből, elmondta, hogy szakított a barátnőjével, mert megismerkedett Gabival. Mi természetesnek vettünk mindent. Nem rágódtunk rajta.