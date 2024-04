Mutatjuk, hogyan szidják az emberek Berki Mazsi gazdag barátját

"Ritka tapló egy »férfi«, le is rúgnám", "Talajgyökér embered van... ruppót nem ér a csávó", illetve "Nagy suttyó a manus!" – szóltak hozzá páran, de finomabb stílusban is többen megfogalmazták ugyanezt. "Sajnos valóban hagy bőven kívánnivalót maga után az úriember stílusa és ahogy megnyilvánul" – írta másvalaki, de a Ripost is idézett még néhány kommentet.

A hozzászólóknak szemet szúrhatott többek között, hogy Zoltán még az elefántoknak szánt eleséget sem tudta felvágni anélkül, hogy ne szúrt volna oda Mazsinak: "Gyorsabban csinálom, mint te? Hát látszik, ki a jobb a konyhában, öcsém" – viccelődött.