Így változtak meg az Agymenők sztárjai az elmúlt évek alatt - képek

Az apró, de nagy hangú mikrobiológust, Bernadette-et először a harmadik évadban láthatták a nézők, amikor Penny felajánlja neki, hogy összehozza Howarddal. A pár a kapcsolatuk elején nehezen találta meg a közös hangot, amíg Bernadette rá nem jöttek, hogy Howard édesanyjára hasonlít. Végül összeházasodtak, így Howard lett az első a bandából, aki családot alapított. Bernadette gyorsan a az Agymenők képletének szerves részévé vált, és ő volt Penny első állandó női szereplőtársa a sorozatban.

Melissa Rauch komikusként kezdett el dolgozni New Yorkban, miközben színészetet tanult a Marymount College-ban. Bár New Yorkban sikeres szólóműsorral lépett fel, a The Big Bang Theory volt az áttörő szerepe. A The Big Bang Theoryban való szereplése alatt számos más tévésorozatban és filmben is szerepet kapott, többek között a True Bloodban és a Bronzban. A 2016-os Jégkorszak című filmben Francine hangját is ő adta: Collision Course című filmben. Azóta is aktív színész, de mellette családot is alapított, azóta két gyerek édesanyja.