Ilyen nagy már Iszak Eszter terhes hasa - kép

Két év után újra keresi a királynőjét a Miss Balaton szépségverseny, a csapat egyik oszlopos tagja pedig Iszak Eszter, aki a válogatáson kívül most a sajtótájékoztató műsorvezetését is vállalta. Rajta kívül részt vett a rendezvényen, Gelencsér Tímea, Nagy Réka, Epres Panni és Horváth Cintia is, akikkel közös csoportkép is készült.