Ismert édesanyjával fotózták a Next Top Model Hungary sztárját - képek

Fábián Anitát Halászné Nagy Szilvia szerepében ismerhették meg a nézők, majd kislánya, Lili is feltűnt a TV2 napi sorozatában Tóth Zsófi szerepében. Azóta most tért vissza a képernyőre a 18 éves lány, akit édesanyja mindenben támogat, főleg mióta elvált gyereke apjától, akivel Lilinek nincs túl jó viszonya. A Next Top Model Hungary versenyzője, már a műsor válogatóján elsírta magát, ugyanis bevallotta, hogy édesapjával, a balettművész Keveházi Gáborral nem jó a kapcsolata, ami nagyon megviseli őt.

A műsorba is azért jelentkezett, hogy apjának bizonyítson, és közelebb kerüljenek egymáshoz, ami úgy tűnik, hogy sikerülhet is számára, hiszen azóta felvették egymással a kapcsolatot. Keveházi Lili és édesanyja között viszont nagyon bensőséges és bizalmi kapcsolat van, hiszen a lány nagyon hálás édesanyjának azért, hogy igyekezett neki boldog gyerekkort teremteni egyedül is. A közös fotóikon is jól látszik, hogy mennyire közel állnak egymáshoz, és az is, hogy a modell kísértetiesen hasonlít színésznő édesanyjára.