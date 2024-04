Itt a meglepő bejelentés a Sztárban sztárról

Három nagyszabású showműsorral is készül az őszi hétvégékre a TV2 – árulta el egy friss interjúban a TV2 csoport programigazgatója, Fischer Gábor.

"Izgalmas ősz lesz, és nagy hangsúly a hétvégéken. Olyanra készülünk, amire eddig még nem. Három nagyszabású showműsor jelentkezik ősszel a TV2 képernyőjén, a három legnagyobb brand, amivel szerintem ki tudunk állni. Az egyik a már korábban bejelentett Megasztár, illetve a Dancing with the Stars, és ehhez társul olyan valami, amit azt gondolom, most kell megcsinálni.