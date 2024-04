Itt a nagy bejelentés, megvannak az új Trónok harca-sorozat főszereplői

Már 2011 januárjában lehetett tudni, hogy új sorozaton dolgozik az HBO, amely George R. R. Martin korábbi történetein, a Dunk és Egg-novellákon alapul, amelyek összegyűjtve A hét királyság lovagja címmel jelentek meg magyarul. Lassan halad a produkció, de most végre kiderült, hogy a Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight című készülő sorozat két főszereplője Peter Claffey és Dexter Sol Ansell lesznek, előbbi lesz Dunk, utóbbi Egg.

Dexter Sol Ansell

Fotó: AFP