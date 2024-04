Még csak 24 éves a szexi spanyol színésznő, de máris hatalmas sikereket tudhat maga mögött a Netflixnek köszönhetően, hiszen így nemzetközileg is ismertté vált. A legújabb kalandsorozatban, A Kincskereső kalandorokban Lili szerepében tűnt fel, de színészi munkája mellett a modellkedést sem hanyagolja el. Ester Expósito a közösségi oldalán is imádja mutogatni magát, ezt gyakran teszi lenge öltözetben, vagy akár ruha nélkül is. Nézze meg a szőke bombázó legforróbb képeit!