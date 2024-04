Izgalmas videón mutatta meg Ördög Nóra az Ázsia Expressz utolsó napját

"Ezt az egypercest már a shanghaji reptérről töltöm fel, tegnap befejeztük a forgatást, és már útnak is indultunk hazafelé. Amikor vágom ezeket a szösszeneteket, nosztalgiázom is kicsit, segít összegezni azt a temérdek emléket, amit gyűjtöttünk az elmúlt hetekben. A mai epizódban új, nagyobb és kényelmesebb buszt kapunk, kínaiul tanulunk, megkóstoljuk a helyi "dumpling"-ot és egy furcsa dolgokkal megpakolt jégkását, pattog a tűzijáték fényes nappal és még arra is marad energiánk, hogy a forgatás után elmenjünk Görcsivel egy helyi kifőzdébe" - írta a poszthoz az Ázsia Expressz műsorvezetője.

Kiket láthatunk a műsorban?

Az Ázsia Expressz új évadának sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, a műsorvezető változatlanul Ördög Nóra.

A kilencedik páros L.L. Junior és fiatal barátnője, Dárdai Blanka, ők azonban rejtélyes körülmények között, később csatlakoztak a csapathoz.

Mikor láthatják a nézők?

Ördög Nóra a jelenleg Siófokon zajló Media Hungary résztvevőinek üzent az Ázsia Expressz forgatási helyszínéről, Tajvanról, a videójából pedig hivatalosan is kiderült, hogy a most felvett ötödik évad mikor kerül képernyőre a TV2-n.

"Lassan a végéhez közeledik az eddigi legemberpróbálóbb Ázsia Expressz-évad forgatása. Tényleg csodálatos helyszíneken jártunk, ez minden fáradságért kárpótol bennünket, illetve nemcsak a gyönyörű helyszínek, hanem hogy milyen elképesztően kedvesek és befogadóak a helyiek. Ez így volt a Fülöp-szigeteken is, és így van itt Tajvanon is. A kilenc pár elképesztő elánnal küzd, nyilván, hiszen már tudják nagyjából, hogy mire vállalkoztak. Nagyon-nagyon elszántak, és a stáb is fantasztikus munkát végez, úgyhogy alig várjuk, hogy megmutassuk a végeredményt. Ez idén ősszel következik majd el TV2-n, úgyhogy addig tartsatok ki, mi is ezt tesszük, már tényleg nincs sok hátra" – mondta Ördög Nóra, jelezve egyúttal azt is, hogy a jelenlegi forgatás hamarosan véget ér.

