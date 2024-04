Felismerhetetlenek lettek 20 év alatt a Harry Potter legismertebb sztárjai - fotók

Matthew Lewis 12 évesen kapta meg Neville Longbottom szerepét, bár ötéves korában kezdett el színészkedni. Az első filmekben még esetlen, ügyetlen fiú, Neville Longbottom varázslatos módon változott át a Griffendél egyik legbátrabb tagjává. A színész sokkolta a rajongókat azzal, hogy a való életben a bolondos kinézetű kölyökből egyszer csak plakátokon szereplő szépfiú lett. Azóta is sikeres színész, szerepelt többek között A szindikátus, a Kékkő 42, az Én előtted és a Terminál című filmekben. Még az A Band of Buriers "Filth" című dalának klipjében is feltűnt.