Megkóstolta a macskaürülékből készült kávét Jákob Zoltán - videó

"Erős ízű" – kommentálta röviden új Instagram-videóját a milliárdos Nagy Ő, Jákob Zoltán, aki Indonéziában járva a helyi kopi luwakot, a világ egyik legdrágább kávéját is megkóstolta.

A Jack Nicholson és Morgan Freeman közös filmjében, A bakancslistában is emlegetett kopi luwak különlegessége, hogy azokból a termésekből készül, amelyek áthaladtak a cibetmacska bélrendszerén. Az állat ráadásul csak a kávébab puha héját emészti meg, a maradékot kézzel válogatják ki az ürülékéből – Jákob Zoltán ezért hívta macskak*ka-kávénak.

Nézze meg Jákob Zoltán videóját a kopi luwakról!

A felvételen látható, hogy a milliárdos maga is beszállt az előállításba: egy nagy mozsárban törte a kávészemeket, majd a pörkölésbe is besegített a helyieknek.

A kopi luwak a világ egyik legdrágább kávéja, amelyből nagyjából 40 ezer forintba kerül 10 deka. (Jákob Zoltán videójában egy kis zacskót három és fél millió rúpiáért, körülbelül 200 dollárért kínáltak, ami több mint 70 ezer forintnak felel meg.)

A Balira tévedő turisták mind részt vehetnek különleges kávékóstoláson, két éve Rubint Réka és fitnesztáborának bátrabb képviselői is kipróbálták a kopi luwakot – és egyébként mindegyiküknek ízlett. Jákob Zoltán az erős íz mellett jó illatról számolt be, de az is kiderült, hogy helyi idegenvezetőjének inkább a balinéz kávé a kedvence.

Jákob Zoltán rengeteget utazik

A Nagy Ővel ismertté vált Jákob Zoltán pár órával korábban feszített víztükrű medence mellett ébredt Balin az Instagram-fotója alapján, de egyébként is rengeteget utazik, Dubaj például nagy kedvence – bár ottani befektetési tervéről végül lemondott.

Van olyan dolog, amire évi 680 millió forintot költene, de osztogatja is a vagyonát, akár az utcán is lehet tőle elképesztő értékű luxuscikkeket kapni, ha épp találkozik vele az ember. Hogy miként lett sikeres, Magyarország 37. leggazdagabb embere, arról – önéletrajzi könyve mellett – itt olvashat. Párt egyébként továbbra is keres, de folyamatosan csalódik