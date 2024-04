Jákob Zoltánt kritizálja a Nagy Őből ismert, elhagyott szeretője

Jákob Zoltán a TV2 Nagy Ő című műsorában próbálta megtalálni az igazit, de választottja, Betti időközben egy másik férfi oldalán találta meg a boldogságot, és azt is elárulta, hogy már az esküvő is szóba került köztük. Hajnal Bettina elmondása szerint jó kapcsolatban maradtak az egykori Nagy Ővel, most mégis éles kritikát fogalmazott meg róla.

A Nagy Ő egykori győztese, Hajnal Bettina új karrierről álmodik, hiszen magánélete a legnagyobb rendben van, így jut ideje a munkára koncentrálni és nagy terveket szőni. Arra azonban kevesen gondoltak, hogy épp Jákob Zoltán versenytársa akar lenni a jövőben, pedig ő nagyon is így tervezi, hiszen tanácsadó szeretne lenni, aki nemcsak a nők a külsejével, hanem lelkével is foglalkozna. "Szeretnék azon az úton elindulni, hogy a nőknek motivációt adjak az ismerkedéshez, mert én már annyi mindent megéltem, hogy biztos, hogy tudnék segíteni egy-két nőn. Bár az elmúlt pár hétben kicsit visszavonultam a közösségi médiától, készülök a nagy berobbanással. Valószínűleg egy-két hónap múlva mutatjuk be ezt a nagy testi-lelki átváltozást.

Ez sokkal nagyobb lesz mint Zoli projektje, mert én úgy gondolom, hogy nem csak a külsővel, hanem a lélekkel is foglalkozni kell. Attól nem lesz a nő boldogabb, szebb és kiegyensúlyozottabb, hogy műszempillát tesznek rá, megcsinálják a körmét meg új ruhát adnak neki. Én úgy gondolom, hogy a belső szépséggel is foglalkozni kell. És most én vagyok ennek a tesztalanya, úgymond a prototípus" - fogalmazta meg a Borsnak az egyértelműen Jákob Zoltánnak szóló kritikát Hajnal Bettina, aki a milliárdos legújabb munkájára, a Szépség guru című projektre utalt. A jelenleg műkörmösként dolgozó Hajnal Bettina egyelőre túl sok részletet nem árult el arról, hogy pontosan mire gondol és milyen visszatérésre készül, de azt elmondta, hogy akár párkapcsolati tanácsadóként is el tudná magát képzelni a jövőben, mert szeretne segíteni másoknak is, hogy megtalálják a boldogságot a saját tapasztalatain keresztül.