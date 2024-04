Drámai bejelentés: már III. Károly király temetésére készülnek

A brit uralkodó a közelmúltban kórházba került, prosztatamegnagyobbodással kezelték. Ekkor diagnosztizáltak nála daganatos megbetegedést, de nem prosztatarákról van szó. A rák fajtáját azonban azóta sem hozták nyilvánosságra. III. Károly király állapotáról nem sokat árulnak el, az mindenesetre beszédes, hogy most változtattak a királyi család temetési forgatókönyvén is. Akármennyire is borzalmas leírni, egyes angol újságok bejelentése szerint lényegét tekintve III. Károly temetésére kezdenek felkészülni.

III. Károly király rákos Még februárban került nyilvánosságra, hogy III. Károly királynál rákos megbetegedést diagnosztizáltak. A súlyos betegség akkor derült ki, mikor az uralkodó prosztatamegnagyobbodással került kórházba, azonban az orvosok észrevették, hogy baj van: daganatot diagnosztizáltak nála, ám nem prosztatarákról van szó. A pontos diagnózist eddig sem a király, sem a királyi palota nem közölte, ellenben az biztos, hogy jelenleg is kemoterápiás kezeléseket kap. A Buckingham-palota szerint a király "továbbra is teljes mértékben pozitív a kezelésével kapcsolatban". Nyilvános elfoglaltságait elhalasztja, és várhatóan magas rangú királyi személyek helyettesítik majd. III. Károly mindkét fiát személyesen tájékoztatta a diagnózisról, Vilmos herceg rendszeres kapcsolatban állt apjával, az Egyesült Államokban élő Harry herceg pedig többször beszélt az uralkodóval. Fotó: MTI/AP/Királyi udvar/Hugo Burnand/Hugo Burnand Meg akar gyógyulni Betegsége óta folyamatosan kapja a támogató üzeneteket és képeslapokat, melyek gyakran megríkatják őt. A 75 éves uralkodó a diagnózisa után azonnal felkereste a Vatopedi Szent és Nagy Kolostor szerzetesét, Efraim atyát, aki 25 éve jó barátja is egyben. A görög ortodox szerzetessel még Diana tragikus halála után került közelebbi kapcsolatba. Efraim atya megosztotta, hogy III. Károly nyitott a szellemi világra, és a spirituális életmód is közel áll a szívéhez. A diagnózis feltárása óta meglátogatta a Görögországban található Athosz-hegyen lévő Vatopedi Szent és Nagy Kolostort, ahol imádkozni és meditálni szokott, illetve különböző ősi rituálékat végeznek rajta. Fotó: Instagram.com/itvnewsroyals Harry herceg is meglátogatta A hivatalos kommunikáció megjelenése után nem telt el egy nap, Harry herceg máris Londonba utazott. Február 6-án egyedül ment az Egyesült Királyságba. Harry egy körülbelül félórás látogatást tett a királynál: úgy tudni, ez volt az első, privát beszélgetésük az elmúlt 15 hónap alatt. Arról egyelőre nem érkezett hír, pontosan mi minden hangzott el köztük a találkozás során, és hogy apa és fia kettesben beszélgetett, vagy pedig Kamilla királyné is jelen volt mindeközben.

Harry herceg és édesapja között az elmúlt időszakban feszült volt a viszony, azonban a férfi egyre többször lép kapcsolatba édesapjával, sőt korábban kifejtette, hogy a jövőben gyakrabban szeretné látni az apját. Nagyon szereti a családját, ezért minden együtt töltött időért nagyon hálás. "A király nagyon világossá tette, hogy Harry a családja része, és mindig is a családjának része lesz. Ne feledjük, Harry herceg még mindig a királyi család magas rangú tagja, ami azt jelenti, hogy bármikor be tud lépni, amikor király nem tudja ellátni feladatait - idézte Grant Harrold egykori királyi komornyik szavait a New York Post. Fotó: Instagram.com/hollywoodlife