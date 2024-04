Katalin hercegné szörnyű betegsége: súlyos döntést kellett hozni

Sokkolta a világot a hír, amikor év elején kiderült, hogy először Katalin hercegné, majd III. Károly brit uralkodó is kórházba került, mindkettejük operációra szorult. Eleinte igyekeztek diszkréten kezelni, hogy hatalmas a baj, ugyanis a királyról, majd fia feleségéről is kiderült, hogy rákos megbetegéssel állnak szemben. A briteket lesújtotta a történtek, a királyi család is nagyon érzékeny az elmúlt időszakban. Erre való tekintettel nehéz döntések születnek az utóbbi időben, melyek már nem csak a palotára vannak hatással.

Februárban került nyilvánosságra, hogy Károly király rákos megbetegedéssel küzd, a bennfentesek szerint is nagyon komoly a baj. Év elején kórházba került, ahol prosztatamegnagyobbodással kezelték. Ekkor diagnosztizálták nála a daganatot, de elvileg nem prosztatarákról van szó, a pontos diagnózist még azóta sem hozták nyilvánosságra. Betegsége óta folyamatosan kapja a támogató üzeneteket, melyek gyakran elérzékenyül a brit uralkodó. Azonban nemcsak az uralkodó súlyos betegsége sújtja a családot, ugyanis nemrég kiderült, hogy menye, Katalin hercegné is rákos megbetegedéssel küzd, ami nagyon megviselte a családot. Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeikkel kézen fogva sétálnak. Férje mindenben igyekszik támogatni súlyos beteg feleségét

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto

Károly királynak az elmúlt években számtalan nehézséggel kellett szembenéznie. Elsőként akkor, amikor gyerekei anyja, Diana hercegné meghalt, és fiai anya nélkül maradtak. Majd elvesztette apját, egy évvel később az édesanyját, II. Erzsébet királynőt. Nemrég pedig kiderült, hogy Katalin hercegnénél szintén daganatot diagnosztizáltak, aki háromgyerkes édesanyaként néz szembe a problémával. A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) által megosztott bejegyzés A sorozatos tragédia nagyon megviseli a királyt, a betegség miatt a királyi család élete jelentős változásokon ment keresztül, sokak szerint csak tartalékon működnek jelenleg, hiszen mindenki a betegek mielőbbi felépülésére összpontosít. Azonban sok nehéz döntést meg kellett hozzanak erre a érzékeny időszakra, jelenleg III. Károly felesége, Kamilla királyné és Vilmos herceg képviselik a családot a jelentősebb eseményeken. Az uralkodó azonban nemrég úgy döntött, ő maga is kimozdul, így részt vett a hagyományos húsvéti misén. A 75 éves király a szertartáson a felesége, Kamilla királyné mellett ült, elkülönülve a gyülekezettől, utána viszont üdvözölte a tömeget. Azonban aggodalomra adhat okot, hogy vele ellentétben Kate Middleton most sem mutatkozott nyilvánosan.

A királyi család nagyon nehéz időszakot él meg

Fotó: AFP / Afp or licensors Katalin hercegné állapota aggasztó, főleg, hogy elárulta, kemoterápiát javasoltak a számára, valószínűleg nagyon nincs jól a kezelések miatt. A hercegné esetében, a királyhoz hasonlóan ő sem árulta el, pontosan milyen típusú daganatot fedeztek fel nála, de úgy tűnik, hogy hat a kezelés és az információk szerint jobban van, az is kiderült, mikor térhet vissza a munkába. Itt még teljes volt a család, azóta III. Károly eltemette édesapját, és édesanyját is

Fotó: Lorna Roberts / Shutterstock/Copyright (c) 2017 Lorna Roberts/Shutterstock

Sokan úgy vélik, hogy ez a nehéz időszak nagyon megviseli a családot, amit nem szeretnének kifelé mutatni, ezért is vonultak vissza a nyilvánosságtól mostanában. A palota segíti őket a nehézségekben, abban, hogyan kezeljék és kommunikálják a helyzetet az emberek felé. Annyi biztos, hogy a nyilvánosság is megfelelően reagál arra, hogy nagy a baj a királyi család otthonában, most egy igazán nehéz és szomorú döntést hozott meg a Channel 4 csatorna, akik a királyi család életén alapuló komédiájukat függesztik fel előre nem látható időre. Jelenleg Kamilla királyné és Vilmos herceg képviselik a családot a nyilvános eseményeken

Fotó: Instagram A csatorna már a negyedik évadot forgatta volna épp a The Windsors című szatirikus vígjátékból, de úgy gondolják, nem a viccelődés ideje, amikor az udvarban ilyen komoly gondokkal küzdenek. A The Windsors új sorozatának gyártását további értesítésig felfüggesztették

- idézi a The Sun a Channel 4 szóvivőjét , aki úgy tudja, hogy a szatíra csapata is jól tudja, milyen szembenézni a rákkal, ugyanis a Kamilla királynét alakító Haydn Gwynne színésznő tavaly halt meg 66 éves korában, szintén daganatos megbetegedéssel küzdött. Valószínűleg ez is motiválta a stábot arra, hogy egy időre felfüggesszék a sorozatot.