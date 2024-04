Ahogy arról az Origo már korábban is írt, Ördög Nóra műsorvezetésével Magyarországra érkezett a Next Top Model Hungary. A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négy tagú szakmai zsűrijét. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztesre.

A nézők már számtalan drámának lehettek a szemtanúi, azonban ezzel együtt a feszültség is nő. A lányok között többször is vita alakult ki, ami nem meglepő, hiszen 16-an élnek összezárva és mindenki bizonyítani szeretné, hogy a ő a legjobb. A műsor egyik legmegosztóbb szereplője Papp Gabi, akiről vetélytársa egyáltalán nincs jó véleménnyel.