Kiderült az igazság Kucsera Gábor és Tápai Szabina házasságáról

Mint írtuk, tavaly jelentette be Tápai Szabina és Kucsera Gábor, hogy tíz év házasság után válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Most reagáltak a békülésről szóló pletykákra.

Bár sosem mutatta kifelé a válófélben lévő házaspár, hogy nehezükre esne együttműködni, azonban ez nem mindig volt így. Eleinte mindkettejükben rengeteg sérelem és harag volt, de a gyerekeik érdekében ezeket leplezniük kellett. Időközben meglepő módon mégis közelebb kerültek egymáshoz, és mind a ketten arról beszéltek, hogy jobb köztük a viszony mint valaha volt. Ez önmagában is félreérthető kijelentés, de az is sokakban gyanút keltett, hogy a mai napig sem váltak el hivatalosan. Ezenkívül olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy sok időt töltenek egymás társaságában, és mind a ketten az egykori közös otthonukba térnek haza, tehát újra együtt élnek. Most Tápai Szabina úgy döntött, tisztázza a róluk szóló pletykákat.

Mindig ezt csinálják! Ha lesz miről beszélnünk, akkor fogunk. Most nincs miről beszélnünk - fogta rövidre a Bors érdeklődésére az egykori kézilabdázó, aki már nem foglalkozik a spekulációkkal, ehelyett munkájára és három gyerekére koncentrál. Kucsera Gábor és Tápai Szabina között nagyon jó a viszony, sokan találgatják, vajon újra egy párt alkotnak-e

Fotó: Instagram