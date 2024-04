Kiderült, mire készül a Dancing with the Stars csinos táncosnője

A Dancing with the Stars szexi táncosnője, Szőke Zsuzsi a legutóbbi évadban hamar távozni kényszerült a táncos show-ból, de nem bánkódott, a tévés szereplés mellett is rengeteget dolgozik. A magánélete is a legnagyobb rendben van, hiszen rátalált a nagy szerelem, boldog párkapcsolatban él - nemrég a közös utazásukról, egy szexi felvétellel jelentkezett Thaiföldről, melyen megmutatta formás fenekét egy igen merész tangás bikiniben.

Most egy videóban mutatta meg, hogy mivel telik egy napja, és egy bejelentéssel is készült: így derült ki, hogy csapatával schowtánc-világbajnokságon indulnak.