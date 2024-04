Kökény Dani miatt panaszkodik egykori menedzsere

Barátok is voltak, nagyon meglepte a bejelentés

Máté Gyárfás úgy érezte, jó barátságot ápolt a 19 éves énekessel, éppen ezért lepte meg annyira a bejelentése.

"Danit még az általa megnyert show műsorba kerülése előtt kerestem meg, hogy dolgozzunk együtt, és bár azóta kétszer is úgy volt, hogy elkezdjük a munkát, harmadjára munkába is álltunk. Tavaly augusztus vége fele keresett meg, hogy segítsek neki. Négy dalt készítettem el a számára, köztük „A Dal 2024” döntőjéig menetelt „Ugyanaz a ház” című szerzeményt is. Az, hogy Dániellel van-e vagy nincs most bármilyen írásos dokumentum közöttünk, mely esetleg életben lenne, erről én nem szeretnék nyilatkozni.