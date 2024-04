Köllő Babett és a lánya közösen költöznek el Amerikába

A TV2 sztárjának lánya 13 éves, és már most tudja, hogy az üzleti világban akar majd felnőttként dolgozni. Köllő Babett édesanyja zöldkártya-lottón letelepedési engedélyt nyert évekkel ezelőtt, azóta Amerikában él – Milla szívesen követné a nagymamáját a tengerentúlra.

"Anya mindig mondja, hogy lehetőleg maradjak a közelben, de nagyon szeretnék kimenni, egyetemeket is néztem, például Bostonban" - mondta Milla, majd Köllő Babett így folytatta: "Zöldkártyát mi is igényeltünk családegyesítés jogcímén, hogy ha esetleg oda szeretne menni. Természetesen öcsém is biznisz szakon végzett az egyetemen, nyilván neki is ez az irány, valami miatt ezt szereti. "