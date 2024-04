Körtemelleit és feszes fenekét mutogatja a folyamatosan meztelenkedő álomnő - képek

Többször is hangoztatta, hogy míg az osztálytársai gyakran jártak gyorsétterembe, ő arra törekedett, hogy minél sokszínűbben étkezzen, így kerülte a zsíros, cukros, magas szénhidrát tartalmú ételeket.Célja az volt, hogy izmot növesszen, enne érdekében rengeteg fehérjét fogyasztott. A szigorú étrendjében szerepel sok zöldség és gyümölcs, saláta, turmix, valamint sovány húsok is.

Keech a közösségi médián keresztül szeretné arra ösztönözni az embereket, hogy az egészséges táplálkozás mellett rendszeresen sportoljanak is. A gyakori edzések miatt sztárnak nem csak a teste izmos és szexi, de hatalmas, formás fenekét is sokat megirigyelhetnék. Elmondása szerint mindig ugyanazokat a gyakorlatokat végzi a konditeremben, azonban a kívánt eredmény elérése érdekében érdemes a súlyokat növelni.

Szeretné motiválni a követőit, azonban kiemelte, hogy a pletykákkal ellentétben egyáltalán nem fanatikus, videóiban biztatni próbálja az embereket. Sokan nem tudják, hogy az egyes gyakorlatokat hogyan érdemes elvégezni, milyen értrendet érdemes követni, és mivel neki van már tapasztalata ilyen téren, segíteni szeretne.

Korábban is szeretett sportolni. A középiskolában tagja volt az egyetemi focicsapatnak is. Mindig is szeretett mozogni, legyen szó futásról, aerobikról vagy sétáról, képességeinek köszönhetően pedig elég jó volt ahhoz, hogy bekerüljön a csapatba. Valószínűleg ez segített neki formában maradni, és ez segített neki a jövőben is, mára pedig már elérte a célját.

A népszerű fitneszmodell a közösségi oldalán gyakran mutogatja magát szexi, hiányos öltözetben. A motivációs fotói mellett imádják a hatalmas melleit és kerek fenekét, melyeket soha nem fél megmutatni.