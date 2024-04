Kiderült, együtt van-e még Krausz Gábor és Mikes Anna

Véget ért az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása, amelynek során a Fülöp-szigeteken és Tajvanon kalandoztak a szereplők, köztük Krausz Gábor és Mikes Anna.

A séf és a táncosnő kapcsolata viszonylag frissnek számított az induláskor, így sokan aggódtak, hogy kilépve a komfortzónájukból együtt maradnak-e. Volt olyan ismerősük is, aki névtelenül nyilatkozott, Krausz Gábor most neki is válaszolt:

Anna és köztem minden a lehető legnagyobb rendben van.

A kapcsolatunk nem csak hogy túlélte az Ázsia Expressz viszontagságait, de meg is erősödött. Persze mi ketten és a valódi barátaink pontosan tudták, hogy ez így lesz, így valójában továbbra sem hisszük, hogy a nyilatkozó ismer minket, sőt a létezése is kérdéses, de a lényeg, hogy kár volt aggódni" – mondta most a Borsnak Krausz Gábor.

Az Instagramról is kiderül, hogy minden a legnagyobb rendben köztük:

Hogyan élték meg az Ázsia Expresszt?

Krausz persze arról is mesélt, hogy miként élték meg az ázsiai kalandot: "Kezdeném mindjárt azzal, hogy

semmi jóra nem számítottunk, de sokkal rosszabb volt a legvadabb rémálmunknál is.

Ugyanakkor egyetlen percét sem bánjuk, bár vissza nem mennénk, az tuti. Ha most jönne egy telefon, hogy elvesztek a felvételek, szerintem mindketten maximum két szót mondanánk, de ezt a két szót úgysem írhatod le, így ki sem mondom" – nyilatkozta.

"Hogy mit hoztunk haza Ázsiából? Hát új recepteket biztosan nem. Maradjunk annyiban, hogy ettünk olyasmiket, amik, remélem, idővel kikopnak az emlékezetünkből! Még most is érzem az orromban azokat a szagokat, amiket volt szerencsétlenségünk érezni mindenhol. Viszont egy hatalmas tanulsággal biztosan gazdagodtunk. Valamiért szeretünk panaszkodni és sokat emlegetni a saját kis nyűgjeinket. Hát én mostantól egészen másképp állok majd a mindennapi problémákhoz, az már biztos. Csőtörés? Ugyan már! Legalább van vízvezeték az otthonomban, ami arrafelé kis túlzással kuriózumnak számít.

Láttuk az igazi szegénységet, ahogyan azt a méltóságot is, amivel az ott élők kezelik a reménytelenségüket.

Ők valahogy ismerik a receptet, amivel mosolyogva túl tudnak lépni a legnehezebb élethelyzeteken is. Ha ezt a mentalitást be tudom integrálni a saját életembe, én már győztem" – tette hozzá.