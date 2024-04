Lékai-Kiss Ramóna bemutatta a TV2 új vetélkedőjét - videó

Hamarosan indul a TV2-n a Password – A jelszó című vetélkedő, amelynek műsorvezetője Lékai-Kiss Ramóna lesz. "Hamarosan kezdetét veszi egy fantasztikus gameshow, amelyben izgalmas feladványok, őrült pillanatok és felhőtlen szórakozás vár mindenkire" – ígérte az előzetesben.

Nézze meg a vadonatúj műsor előzetesét!

A videóban feltűnt többek között Ábel Anita, Gelencsér Tímea, Ördög Nóra, Istenes Bence, Stohl András és Till Attila is, vagyis sztárokban sem lesz hiány a vetélkedőben. A nemzetközi formátumon alapuló vetélkedő lényege, hogy az ismert emberek civilekkel állnak párba: őket segíthetik hozzá a pénznyereményhez, miközben úgy kell kitalálniuk szavakat, hogy segítségül csupán rövid kifejezéseket, egyszavas segítségeket adhatnak egymásnak.

A TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor még a tavalyi Digital-Media Hungary konferencián jelentette be, hogy hamarosan egy ismert vetélkedőt indít a csatorna, Lékai-Kiss Ramóna pedig korábban már a forgatásról is mutatott videót.

A Password az Egyesült Államokban 1961-ben indult, és rövidebb-hosszabb megszakítások után ma is megy. 1967-ig a CBS-en futott, majd négy évvel később az ABC vette át. A műsor másodjára 1975-ben szűnt meg, de 2022-ben feltámasztotta az NBC, jelenleg ott megy Keke Palmer vezetésével, Jimmy Fallon produceri közreműködésével.

Mivel készül még őszre a TV2?

A TV2 a Dancing with the Stars vagy A Nagy Ő után nem véletlenül bízott egy vetélkedőt is Lékai-Kiss Ramónára, a magyar televíziós szakújságírók ugyanis idén a legjobb női műsorvezetőnek választották, hazavihette a Televíziós Újságírók Díját – amiről így számolt be márciusban.

A csatorna a jelenleg zajló Media Hungaryn sok más újdonságot is bejelentett, a Megasztár és a Dancing with the Stars mellett lesz idén Sztárban Sztár All Star is, amelyben az eddigi évadok legjobbjai mérkőznek meg egymással. Visszatér a képernyőre egy "győzis" realityvel a Gáspár család, de újra lesz Kísértés is (ezúttal Kasza Tibivel), miközben az Ázsia Expressz sem áll meg.