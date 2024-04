Lenyűgöző képek készültek a Next Top Model Hungary sztárjairól a tóban lebegve - galéria

Egyre durvább és kegyetlenebb feladatokkal néznek szembe azok a lányok, akik még versenyeznek Magyarország leendő topmodellje címért. A tét óriási: a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük van - ezt a legutóbbi adásban is bizonyítaniuk kellett. Nagyon nehéz feladatot kaptak a versenyzők a műsor ötödik részében, a Hévízi-tóban kellett hosszú ruhában lebegniük a fotózáson. Sokan féltek a mélységtől, a víztől, de olyan versenyző is volt, akit a hideg zavart leginkább.