Lissák Laura testhezálló leggingsben mutogatta kerek fenekét - kép

Lissák Laura, a Dancing with the Stars és a Farm VIP sztárja nem csak a magánéletében, de a karrierjében is szárnyal. A táncosnő úgy döntött, hogy a 2024-es év a megújulásról fog szólni, ugyanis barna, hosszú haját levágatta, amiről követőinek is beszámolt, ráadásul az egyik sportcsatornán is bizonyította, hogy nem csak táncosnőként, de műsorvezetőként is megállja a helyét.

Formás, feszes testét nem csak a helyes táplálkozásnak, de a mozgásnak is köszönheti, ezért sem véletlen, hogy gyakran oszt meg a közösségi oldalán merészebb, szexi képeket.