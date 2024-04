Hatalmasat esett a színpadon az énekes - videó

Ahogy a TMZ videóján is látni, a zenész először egy rajongót okolt a balesetért, úgy gondolta, annak színpadra helyezett telefonján csúszott el – aminek kapcsán tartott is egy kis beszédet. Később aztán előkerültek más felvételek is az esetről, amelyeken már látszik, hogy Bryan csak ráesett a telefonra, nem azon csúszott el:

Az énekes egyébként sem tartozik a legszerencsésebb emberek közé, pár éve horgászás közben sérült meg csúnyán.