Drámai részletek derültek ki a részegen lövöldöző Mandula Ádám párkapcsolatáról

Mandula Ádám egy hete hagyta el a börtönt, ahova azért került, mert részegen lövöldözött, és karddal hadonászott a nyílt utcán, ráadásul ezelőtt is több rendőrségi botránya volt már. Szabadulása után állítása szerint megváltozott, és most először beszélt a párkapcsolatáról is.

Vágólapra másolva!

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a korábbi valóságshow-szereplőt, Mandula Ádámot – több korábbi rendőrségi ügye és botránya után – tavaly decemberben azért tartóztatták le, mert részegen lövöldözött, és karddal hadonászott a nyílt utcán. Az eset után a barátnője is szakított vele. "M. Ádámmal szemben a budaörsi rendőrkapitányságon felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének, valamint kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt van folyamatban büntetőeljárás" – közölte korábban a Pest vármegyei rendőr-főkapitányság a Ripost kérdésére.

Azonban pár napja Mandula Ádám szabadult a börtönből, ugyanis nemrég az Instagram-történetében jelentkezett be, és láthatóan teljesen megváltozott. A közösségi oldaláról törölte az eddigi fotóit, és jelenleg csak a fiával közös képe látható az oldalán. Elmondta, hogy hiányzott már neki a fia, aki még Szegedi Fecsó feleségétől, Géczi Beától született, és ahogyan ígérte, soha többet nem fogja őt elhagyni. Egykori párjával mostanra rendeződött a viszonya, sőt, a gyerekét is gyakrabban láthatja. Medox anyukájával jó a kapcsolatunk, baráti viszony van köztünk.

Már négy napja Medoxszal vagyok folyamatosan, ma fogom visszavinni az anyukájához, és mától egy picit egyedül leszek, amire megmondom őszintén egy kicsit szükségem van" - mesélte. Egykori barátnője, a 19 éves Réka mellett próbált új életet kezdeni, de a drogok és az alkohol miatt egyszerűen nem tud kilépni saját árnyékából. A fiatal lány szakított vele, akivel ma már egyáltalán nem tartja a kapcsolatot, szabadulása után sem keresték egymást. Azóta megértettem a dolgokat, és ezért nem is keresem őt, nincs is mit már megbeszélnünk.

Ezért a közös dalok meg videoklipek is le lettek törölve, mert semmi értelme, hogy kint legyenek, mivel mi már az életünk során soha többet nem fogunk találkozni, de ezek a dalok hamarosan újra ki fognak kerülni, csak mással fogom őket megcsinálni. Abban az időben mi nagyon szerettük egymást, viszont történt ez a dolog, ami különválasztott minket. Nem szeretnék több olyan levelet kapni, hogy én jobbat érdemeltem, mert egyáltalán nem érdemeltem jobbat. Ő teljes mértékben jó volt számomra, mindenével meg voltam elégedve, nagyon szerettem őt. És ő volt az, aki inkább jobbat érdemelt nálam, mert én álltam egy kicsit sz@rul ezekhez a dolgokhoz" - részletezte. Arra is kitért Mandula Ádám, hogy jelenleg szingli, ezt az időszakot pedig nagyon élvezi. Mikor a börtönben volt két hónapig, szerelmes leveleket írt Rékának, azonban választ nem kapott tőle. Egyik barátja egy másik férfival látta őt csókolózni, ekkor pedig teljesen összetört.

Nem mondom inkább, hogy mennyire törtem össze abban a pillanatban, de levegőt nem kaptam, úgy sírtam és összeestem a fájdalomtól. Szerencsére azóta már sok idő eltelt és sokkal jobban vagyok lelkileg, úgyhogy nem tervezem megbeszélni. Nem szeretnék vele soha többet találkozni" - idézi szavait a Ripost.