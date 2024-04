Marics Peti félmilliót bukott egyetlen este

Marics Peti imádja a focit, és ha a sors úgy hozza, akkor előszeretettel fogad a kedvenc csapataira is. Bár ez inkább akkor volt jellemző, mikor még nem ismertük őt énekesként, viszont azt is bevallotta, hogy tavaly is kicsúszott a kezéből félmillió forint, mikor az AS Roma és a Sevilla Budapesten játszotta az Európa-liga döntőjét.

– Tudom, az sok, de ez akkor volt, amikor az AS Roma itt játszotta az Európa-ligának a döntőjét. Úgy voltam vele, hogy ilyen nem fog sűrűn előfordulni, hogy a kedvenc csapatom Budapesten játszik, ráadásul egy ilyen meccsen, szóval akár a házat is feltettem volna rá. De jó, hogy nem tettem, mert az a mix elcsúszott... – árulta el a Borsnak az énekes, akinek az eddigi legnagyobb nyereménye körülbelül 250 ezer forint lehetett.