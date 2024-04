15 év után szakított a magyar énekesnő

Marót Viki a Nova Kultúr Zenekar énekesnője és párja 15 év után döntöttek a válás mellett, amit habár nem volt egyszerű meghozniuk, jobbnak látták, ha külön folytatják tovább.

A sztár ugyan ma már szingli, és szomorúan tapasztalja, hogy a mai világban milyen nehéz a párkeresés, aminek szerinte lelki okai vannak. Kortársaitól eltérően nem akar rögtön beleugrani egy másik kapcsolatba, szeretne időt hagyni magának.

"Óriási problémát látok ezzel a dologgal kapcsolatban. Vannak divatos szavaink, mint a ghostingolás, vagy a különböző kötődési problémák.

Ha körülnézek a saját vagy más korosztályban is, azt látom, hogy valami zavar lehet az emberek lelkében.

Ez nagyon nagy probléma, és nem tudom, mi erre az orvosság. Mostanában mindenki dolgozik önmagán, mindenféle fejlesztésekre vagy pszichológushoz jár.

Ezt sokan nem tartják önmaguknál sem tiszteletben, hanem az egyik kapcsolatból ki, a másikba bemennek, és nem hagynak maguknak időt.

Így pedig nagyon nehéz az elköteleződés. Mindenki tartozni akar valakihez, de igazán mélységében nem jutnak el a saját lelkükben oda" - részletezte.

A témát legújabb dalában is feldolgozta, a mondanivalójával pedig nem csak saját magán, de másokon is segíteni szeretne.

"Családias hangulatban, nálam, az otthonomban zajlott a klipforgatás. Már 22 éves a zenekar, ránk mindig az volt a jellemző, hogy szeretünk görbe tükröt tartani. Szerintem, ha így próbálunk meg önmagunkra nézni, akkor egy kicsit ki is tudjuk nevetni magunkat, és az pedig a gyógyuláshoz vezető egyik lehetséges út" –mesélte a Mokkában.

Az énekesnő jelenleg jól érzi magát, és humorral próbálja meg megoldani a problémákat.

Korábban azt is elárulta, hogy honnan kapta a nevét a különleges nevű zenekara, amely idén lett 22 éves.

"A Nova sok mindent jelent: újat, és ugye Novai Gábor miatt is szerepel a nevünkben. De még ugye, van a Casanova, a Supernova, a Bossanova - szóval, sok nova van, a kultúrzenekar pedig eredetileg tánczenekarnak indult, de végül azért döntöttünk a kultúr mellett, mert jobban kifejezi azt a stílust, amit a zenekar játszik, legyen az szocdiszkó, szoc'n' bass, művházdzsessz - nem összekeverendő az agrárdzsesszel. Nem utolsósorban az adott korszakot is jobban fémjelzi. Gondoljunk csak a recsegő mikrofonokra, transzparensekre, emelvényekre, kultúrestekre, esztrádshowkra - ezt a hangulatot próbáltuk visszaadni a névválasztással is" - árulta el.