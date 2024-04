Megcsalták a TV2 sztárját

A Házasság első látásra egyik szereplőnek, Dávid Petrának eddig nem volt szerencséje a szerelemben, ugyanis volt bántalmazó kapcsolata, sőt már több szociopata férfival is összehozta őt az élet. A történteket nehezen tudta feldolgozni, ezért szakember segítségét kérte. A műsorban a férje, Andris korábban kifejtette, hogy külsőre nem az esete a lány, sőt, egy másik ara telefonszámát is elkérte, akivel többször is kikezdett.