Megdöbbentő dolgot árult el magáról T. Danny

Hamarosan a TV2 Zsákbamacska című vetélkedőjében tér vissza a képernyőre T. Danny, azaz Telegdy Dániel, akit a tévénézők a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerhettek meg jobban. A rapperben egy udvarias, előzékeny és érzékeny személyiséget kedveltek meg az emberek, de elárulta, hogy nem mindig volt ilyen, sőt, korábban részt vett bántalmazó és agresszív cselekményekben is.