Megdöbbentő, új képeken a Melrose Place sorozat egykor gyönyörű színésznői

Heather Locklear a Melrose Place-ben

Fotó: IMDb

Súlyos depresszióval is küzdött, ami miatt 2018-ban túladagolta magát, de szerencséjére sikerült megmenteni az életét. 2019-ben pszichiátriai kezelésre ítélte a bíróság, miután letartóztatták családon belüli erőszak és bántalmazás miatt, ugyanis ittasan bántalmazta szüleit, majd a kiérkező rendőrökre is rátámadt. A kezelésen túl három év próbaidőt is kapott, valamint eltiltották az alkoholtól, a gyógyszerektől és a fegyverektől is. Locklear korábban rengetegszer megjárta a pszichiátriát, 2019-re már több mint húsz alkalommal volt rehabon.