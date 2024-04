Meghalt a Columbo sztárja

Pályafutása alatt számos hollywoodi produkcióban szinkronizált, többek közt a Robin Hood, a Piszkos osztag, a Shrek animációs filmekben, valamint Vignon Marc Webbnek is kölcsönözte a hangját az 500 nap nyár című romantikus vígjátékban, ahol a film francia narrátorként hallható a hangja. Olyan sorozatokban is feltűnt, mint a Szívek szállodája vagy az Ármány és szenvedély, valamint a Columbo: Nyugodjék békében, Tökéletes alibi és a Száguldás a dicsőségért filmekből is ismerheti a közönség.

Nem csak színészként, de énekesként is bzonyíotta tehetségét. A Columbia Records-szal szerződött, és 1964-ben adta ki első albumát.

A színésznek két lánya és két unokája született - írja a The Hollywood Reporter.