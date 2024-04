Meghalt a Rob Roy és a Blöff sztárja

59 éves korában meghalt A becsület védelmében sztárja, Brian McCardie, akit az évek során 82 filmben vagy sorozatban láthatott a közönség.

"Nagy szomorúsággal jelentjük be, hogy elhunyt Brian James McCardie, akit szeretett fia, testvére, nagybátyja és sok barátja gyászolja. Brian április 28-án, vasárnap hirtelen hunyt el otthonában" - olvasható a gyászoló testvér közleményében. A temetés részleteit a napokban hozzák nyilvánosságra.

Brian McCardie skót színészre sokan Tommy Hunterként emlékeznek a Line of Duty, A becsület védelmében című sorozatból. McCardie nemrég a BBC Time című drámájában szerepelt, miközben dolgozott a hamarosan megjelenő Outlander-előzményfilm, a Blood of My Blood forgatásában is.

Családja „csodálatos és szenvedélyes színészként” jellemezte. Sarah McCardie a BBC Scotland Newsnak elmondta, hogy a családot megrázta a haláleset: "Brian szerette a munkáját, sok embert érintett meg, túl korán távozott. Szeretjük őt, és nagyon fog hiányozni.”

A Line of Duty alkotója, Jed Mercurio és Simon Heath executive producer közleményében arról írt, hogy megtiszteltetés volt vele dolgozni. Kiemelték, hogy hihetetlenül tehetséges színész volt, és sokan Tommy Hunterként emlékeznek majd rá. "A képernyőn kívül Brian nem is különbözhetett volna jobban a karaktertől, akit játszott - melegszívű, vicces és kedves volt. Gondolataink a szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban.” - írták.

