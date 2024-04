Botrány: Meghan Markle hatalmasat csalódott, mindenki rajta nevet

Az első sorozatban Meghan Markle a kedvenc szabadidős tevékenységeit mutatná be: főzne és kertészkedne, ami által sokkal jobban megismerheti majd őt a közönség. A másik egy olyan sorozat lesz, ami Harry herceg kedvelt sportját, a lovaspólót mutatja be a floridai Wellingtonban zajló US Open Polo Championship-en keresztül. Az esztétikai és társadalmi színteréről ismert sorozat bemutatja a sport iránti lelkesedését és szenvedélyét.

Sussex hercegnéje azonban további üzleti vállalkozást tervez: eperlekvárt árul American Riviera Orchard márkanéven.

Markle ügyelt arra, hogy egyedi tervezésű legyen a termék, így minden üveget kézzel számoznak. Az eperlekvárból küldött több befolyásos influenszernek, többek között Tracy Robbins divattervezőnek és Delfina Balquier üzletasszonynak is, azonban a termék nem nem lett annyira népszerű, mint ahogyan azt Harry herceg felesége elképzelte.