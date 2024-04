Megint elhagyta Kecskés Enikő T. Dannyt, máris új barátja van a modellnek - kép

Nemrég felröppentek olyan pletykák, hogy mégis kibékültek, hiszen többen úgy vélték, Kecskés volt barátja kocsijából mutatott egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzést. Ezekre a híresztelésekre egyikük sem reagált, viszont egyre több jel utal arra, hogy a modellnek kapcsolata van és újra szerelmes. Most egy szexi képet is megosztott magáról a közösségi oldalán, melyhez sokatmondó, az "I like the way you kiss me" című dalt választotta zenei aláfestésként, ami annyit tesz: szeretem, ahogyan megcsókolsz.

Azonban az üzenetet valószínűleg már új párjának, és nem T. Dannynek címezte, hiszen egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban több szemtanú is azt állítja, hogy egy másik férfi társaságában, félreérthetetlen helyzetben látták Kecskés Enikőt vásárolgatni.