Halmosi Viki ismert hazai influenszer, az Instagram-oldalán közel 200 ezren követik az életét, és a TikTok-oldala is nagyon népszerű, hasonló méretű rajongó-táborrral. A fiatal lány a legújabb bejegyzésében elárulta, hogy a barátja megkérte a kezét. "Ezerszer is IGEN!" - írta a kép mellett, melyen a gyűrűt is megmutatta.