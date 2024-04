Meglepő fordulat: hazugsággal vádolják az operatőrét agyonlövő Alec Baldwint

Az indítvány azt is állítja, hogy az esküdtszék pontatlan és egyoldalú tanúvallomást kapott a halálos lövöldözésről.

Az esküdtszék nemrég elítélte gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában Hannah Gutierrez-Reed fegyvermestert. Gondatlanságból elkövetett emberölésért 18 hónapig terjedő börtönbüntetés és 5000 dollár pénzbüntetés is kiszabható rá - számolt be a fejleményekről a The Guardian.