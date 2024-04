Meztelen melleit markolászva, áttetsző nadrágban mutogatja magát a TV2 gigamellű sztárja - kép

De őszintén szólva, nem ebből akarom keresni a kenyerem. A másik nagyon fontos ok pedig az, hogy nem akarom, hogy majd a gyerekeimnek az óvodában mutogassák a többiek a korhatáros fotóimat. Persze rólam is vannak meztelen képek, kiről nincsenek?! De nagyon figyelek, hogy ezek ne kerüljenek nyilvánosságra" - magyarázta nemrég a Kőgazdag fiatalok sztárja, aki most egy félmeztelen felvételt tett közzé magáról a közösségi oldalán, melyen hatalmas meztelen melleit markolássza, alul csak egy átlátszó, csipkés nadrág takarja az intim területeit.

Tuvic Aleksandra imádja mutogatni magát, de nem akar vele pénzt keresni

Fotó: Tuvic Aleksandra Instagram