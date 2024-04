Mindenki zokogásban tör ki a Next Top Model Hungary egyik legnehezebb feladata miatt

A legelső szó, ami eszembe jut, az a ’kövér’. Modellként a 90-60-90-es elvárásnak meg kellett felelni, nekem viszont mindig szélesebb volt a csípőm, így még nagyobb figyelem irányult az alakomra.

Kelet-közép európai országból érkező modellként sokszor azonosítottak a ’balkán’-nal és a hozzá kapcsolódó sztereotípiákkal. Nagyon sokszor hallottam a ’not my type’ vagy ’not the company’s type’ kifejezést is castingokon – ez a visszautasítás, hogy nem vagyok a megfelelő típus, nem vagyok elég jó a feladatra, ez tud nagyon fájó lenni. Az építő kritikához mindig nyitottan álltam. Szeretek tanulni, nagyon fontosnak tartom a folyamatos fejlődést, így most is szívesen veszem, ha valaki őszinte, de kedvesen megfogalmazott véleményt ír nekem. Ahogy fontosnak tartom ezekből tanulni, ugyanannyira fontos számomra, hogy szigorúan szűrjem a csak ártó szándékkal érkező szavakat, a troll- és álprofilok megjegyzéseit. Ezeket figyelmen kívül hagyom, nem törődöm velük.” – tette hozzá a Next Top Model Hungary zsűritagja.