Lágyéksérv miatt műtötték a Sztárban sztár leszek!-ből ismert Tasi Dávidot, aki a műsor előtt személyi edzőként dolgozott. Jó ideig nem mozoghatott, hathetes rehabilitáció várt rá - számoltunk be róla márciusban. A fiatal tehetség most egy kültéri edzésről jelentkezett széles mosollyal - úgy tűnik, sokat javult az állapota, és már a mozgás is újra az élete része lehet.

„Végre jó idő van. Ideje formába lendülni” - írta új fotója mellett a TV2 sztárja.