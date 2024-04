Mint írtuk, Kouyaté Hawa Krisztina és Naledi Ncube maradtak utolsóként a zsűri előtt a Next Top Model Hungary legutóbbi epizódjában, végül Naledi számára ért véget a TV2 versenye. A modell óriásit csalódott, sírva köszönt el a műsortól. Akik megszerették, az Instagramon is követhetik az életét: most egy szexi, félmeztelen képet tett közzé magáról.